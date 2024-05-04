Габулов: На сегодняшний день «Динамо» имеет замечательные шансы, чтобы бороться за чемпионство

Экс-вратарьвысказался о шансах московского коллектива побороться за чемпионский титул в этом сезоне.

«На сегодняшний день "Динамо" имеет замечательные шансы и возможности, чтобы бороться за чемпионство. Отталкиваясь от того, как команда проводит последние игры в премьер‑лиге, можно смело говорить, что она может претендовать на золото. Анализируя оставшиеся матчи "Зенита", "Краснодара" и "Динамо", тоже можно это утверждать. Все зависит от того, насколько они уверенно смогут подойти к этому так, чтобы лишняя ответственность не преобладала и не давила, чтобы смогли спокойно отработать. Все для этого есть.

Конечно, оценивать игру вратарей "Динамо" лучше после 30‑го тура. На сегодня она неоднозначная. У Лещука были и ошибки, и яркие матчи, то же самое и с Шуниным в этом сезоне. Я считаю, что оставшиеся четыре тура покажут, насколько вратари готовы влиять на результат, помогать команде завоевывать трофеи. Выигрывать трофеи без уверенной игры и спасений вратаря невозможно», — цитирует Габулова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.