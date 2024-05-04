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    Бартон заявил, что Месси принимал стероиды

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    Экс-полузащитник клубов АПЛ Джои Бартон рассказал за счет чего нападающий «Интер Майами» Лионель Месси добился высочайших результатов.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Для меня имя Месси отмечено большой звездочкой, потому что он начал принимать стероиды и все такое в молодом возрасте, чтобы повлиять на свой рост. Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка.

    Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства, чтобы помочь ему расти. Насколько я знаю, больше никто этого не сделал. Так что, если бы вы позволили ему расти естественным путем, он не был бы достаточно большим, чтобы сделать то, что он сделал», — цитирует Бартона Daily Mail.

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    • В нынешнем сезоне Месси провел 7 матчей чемпионата США за «Интер Майами», забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

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