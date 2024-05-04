Бартон заявил, что Месси принимал стероиды

Экс-полузащитник клубов АПЛрассказал за счет чего нападающийдобился высочайших результатов.

«Для меня имя Месси отмечено большой звездочкой, потому что он начал принимать стероиды и все такое в молодом возрасте, чтобы повлиять на свой рост. Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка.

Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства, чтобы помочь ему расти. Насколько я знаю, больше никто этого не сделал. Так что, если бы вы позволили ему расти естественным путем, он не был бы достаточно большим, чтобы сделать то, что он сделал», — цитирует Бартона Daily Mail.

В нынешнем сезоне Месси провел 7 матчей чемпионата США за «Интер Майами», забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.