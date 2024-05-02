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    Ловчев призвал «Спартак» назначить Слишковича постоянным тренером

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    Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев считает, что Владимир Слишкович должен стать постоянным тренером красно-белых.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Слишкович раскрепостил ребят. Видно, что они стараются под его руководством.

    В начале работы Абаскаля они тоже старались, но под конец опустили руки.

    Если есть результат, то зачем что‑то менять? У Слишковича есть время до конца сезона, а дальше уже надо будет принимать решение», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

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    • Владимир Слишкович стал временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победы над «Локомотивом» (3:2) и «Динамо» (2:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.

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