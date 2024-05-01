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    Винисиус: Очень хотели выиграть в Мюнхене

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    Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что футболисты мадридской команды отдадут все силы, чтобы победить мюнхенскую «Баварию» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Первая полуфинальная встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:2, Винисиус отметился дублем. Ответный матч команды проведут 8 мая в столице Испании.

    «Мы очень хотели победить. Но понимаем, что победы в Лиге чемпионов не даются легко. Нельзя дарить голы сопернику. "Бавария" — команда высочайшего уровня. Надо использовать все возможности, чтобы забить, и всегда действовать с холодной головой. Ждем вторую игру. Мы отдадим все силы на "Бернабеу", чтобы оказаться в финале», — цитирует бразильца испанская пресса.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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