Мусиала: «Реал» умеет забивать в ситуациях, когда ты думаешь, что тебе ничего не грозит

Атакующий полузащитник «Баварии»прокомментировал результат первого матча с мадридскимв полуфинале Лиги чемпионов.

Матч «Бавария» — «Реал» завершился вничью 2:2. Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.

«Есть как позитивные, так и негативные моменты. Мы могли победить, у нас было много шансов. Мы неплохо оборонялись, но "Реал" умеет создавать это "нечто" в таких ситуациях, когда ты думаешь, что тебе сейчас ничего не грозит.

Немного обидно, но мы выйдем на поле "Бернабеу" с высоко поднятой головой.

Это потрясающие матчи, о которых в детстве мечтает каждый ребенок. Это то, о чем всегда мечтал я — участвовать в подобных матчах. Болельщики, атмосфера — играть в них одно удовольствие. Приятно быть частью матча, в котором все играют на высоком уровне.

Есть много положительных моментов, которые мы можем извлечь из этой игры. Нужно сохранять уверенность в себе, продолжать играть так, как мы играли сегодня, и стремиться к победе», — приводит слова Мусиалы официальный сайт УЕФА.