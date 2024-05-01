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    Мусиала: «Реал» умеет забивать в ситуациях, когда ты думаешь, что тебе ничего не грозит

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    Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал результат первого матча с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    Матч «Бавария» — «Реал» завершился вничью 2:2. Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.

    «Есть как позитивные, так и негативные моменты. Мы могли победить, у нас было много шансов. Мы неплохо оборонялись, но "Реал" умеет создавать это "нечто" в таких ситуациях, когда ты думаешь, что тебе сейчас ничего не грозит.

    Немного обидно, но мы выйдем на поле "Бернабеу" с высоко поднятой головой.

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    • Это потрясающие матчи, о которых в детстве мечтает каждый ребенок. Это то, о чем всегда мечтал я — участвовать в подобных матчах. Болельщики, атмосфера — играть в них одно удовольствие. Приятно быть частью матча, в котором все играют на высоком уровне.

    Есть много положительных моментов, которые мы можем извлечь из этой игры. Нужно сохранять уверенность в себе, продолжать играть так, как мы играли сегодня, и стремиться к победе», — приводит слова Мусиалы официальный сайт УЕФА.

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