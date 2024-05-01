ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУйти нельзя остаться. Как «Ливерпулю» решить проблему Салаха?
    Все новости спорта

    Кайседо высказался о работе с Почеттино

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Тоттенхэм
    Полузащитник английского «Челси» Мойсес Кайседо высказался о работе с главным тренером лондонцев Маурисио Почеттино.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «Почеттино многое сделал для нас. Мы очень молодая команда, и он многому нас научил.

    Нам ещё есть над чем поработать. Как я уже сказал, мы молодая команда, но мы будем продолжать понемногу учиться и приспосабливаться ко всему, что он нам говорит», — приводит слова Кайседо официальный сайт «Челси».

    «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Маурисио Почеттино набрала 48 очков за 33 матча. На первой строчке располагается «Арсенал», заработав 80 очков за 35 игр.

    Календарь и таблица АПЛ

    В ближайшем матче «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» завтра, 2 мая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» разобьет «Боруссию» даже в Дортмунде?
  • «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Команда Лички добьется пятой победы кряду
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • И сразу голевое шоу?!
  • «Боруссия» Дортмунд — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.56
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры