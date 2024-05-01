Кайседо высказался о работе с Почеттино

Полузащитник английского «Челси»высказался о работе с главным тренером лондонцев

«Почеттино многое сделал для нас. Мы очень молодая команда, и он многому нас научил.

Нам ещё есть над чем поработать. Как я уже сказал, мы молодая команда, но мы будем продолжать понемногу учиться и приспосабливаться ко всему, что он нам говорит», — приводит слова Кайседо официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Маурисио Почеттино набрала 48 очков за 33 матча. На первой строчке располагается «Арсенал», заработав 80 очков за 35 игр.

Календарь и таблица АПЛ

В ближайшем матче «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» завтра, 2 мая.