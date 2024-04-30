Бригада Карасева обслужит финальный матч Кубка России ЦСКА — «Зенит»

Первый матч Кубка России Пути РПЛ состоится 2-го мая.
ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.
Второй этап 1/2 финала Кубка России Пути регионов:
1 мая (среда)
«Динамо» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.
2 мая (четверг)
«Ростов» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.