ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Богдан ГуськовЕще один россиянин в топ-15 UFC. Гуськов нокаутировал Спэнна и теперь мчится к поясу
  • 14:27
    • Лопетеги не возглавит «Милан», болельщики клуба против назначения испанца
  • 14:10
    • Источник: В «Ливерпуле» уверены, что Салах не уйдет этим летом
  • 13:58
    • Медведев выиграл у Бублика на «Мастерсе» в Мадриде
  • 13:33
    • «ПСЖ» планирует продлить контракт с Луисом Энрике
  • 13:23
    • Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
    Все новости спорта

    Бригада Карасева обслужит финальный матч Кубка России ЦСКА — «Зенит»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Зенит ЦСКА Динамо Спартак Ростов Балтика
    Стали известны судейские назначения на матчи Кубка России Пути РПЛ и Пути регионов.

    Сергей Карасев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Карасев

    Первый матч Кубка России Пути РПЛ состоится 2-го мая.

    ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

    Все прогнозы на футбол

    Второй этап 1/2 финала Кубка России Пути регионов:

    1 мая (среда)

    «Динамо» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

  • Увольнение Абаскаля не помогло. «Зенит» — в финале Пути РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на матч «Зенит» — «Спартак»
  • 18/04/2024

    • 2 мая (четверг)

    «Ростов» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Бавария» «Реал»?
  • «Бавария» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • В Мюнхене сразу начнут забивать
  • «Бавария» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • Надаль проиграет Легечке из-за усталости?
  • Надаль — Легечка. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Бавария — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Надаль — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Родина — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ковентри — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Форталеза — Васко да Гама
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры