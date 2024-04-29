Холанн: Мы знали, что с «Ноттингем Форест» будет трудная игра

Нападающий «Манчестер Сити»прокомментировал результат матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест», который завершился победой «горожан» со счётом 2:0, а также рассказал, влияет ли на его настрой чемпионская гонка в нынешнем сезоне АПЛ.

«Мы знали, какое место "Ноттингем Форест" занимает в таблице и что нас ожидает трудная игра. Поле было не из лучших, но мы не можем жаловаться на такие вещи, когда нам нужна победа, и это именно то, что мы сделали.

Самое главное — не думать о гонке за титул, особенно в такие моменты. Честно говоря, если ты слишком много будешь думать о ней, то сойдёшь с ума, так что нужно расслабиться, получать удовольствие и сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Холанна Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 79 очков и приблизился к возглавляющему турнирную таблицу АПЛ «Арсеналу» (80). При этом «горожане» сыграли на одну игру меньше. «Ноттингем Форест» находится на 17-м месте, набрав 26 очков.