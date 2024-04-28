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    «Тоттенхэм» планирует подписать лидера «Шахтера»

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    Атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Георгий Судаков
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    Георгий Судаков

    По информации Sunday Mirror, одним из главных претендентов на украинского футболиста стал «Тоттенхэм».

    Источник утверждает, что несколько дней назад представители лондонского клуба провели переговоры с агентом 21-летнего Судакова.

    Ранее стало известно, что «Шахтер» потребует за Георгия не менее 60 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Судакова в 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Украины 20 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, серьезный интерес к Судакову также проявляют несколько ведущих клубов итальянской Серии А, в том числе «Ювентус» и «Наполи».

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