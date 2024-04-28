«Тоттенхэм» планирует подписать лидера «Шахтера»

Атакующий полузащитник донецкого «Шахтера»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Sunday Mirror, одним из главных претендентов на украинского футболиста стал «Тоттенхэм».

Источник утверждает, что несколько дней назад представители лондонского клуба провели переговоры с агентом 21-летнего Судакова.

Ранее стало известно, что «Шахтер» потребует за Георгия не менее 60 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Судакова в 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Украины 20 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, серьезный интерес к Судакову также проявляют несколько ведущих клубов итальянской Серии А, в том числе «Ювентус» и «Наполи».