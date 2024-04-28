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    «Лилль» выиграл у «Меца»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Метц Лилль
    «Лилль» одержал победу над «Мецем» в рамках выездного матча 31-го тура чемпионата Франции.

    «Лилль» выиграл четыре из пяти последних матчей в Лиге 1
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    «Лилль» выиграл четыре из пяти последних матчей в Лиге 1

    Матч в Меце завершился со счетом 2:1 в пользу «Лилля».

    В составе гостей авторами забитых мячей стали Исмаили и Юсуф Языджи.

    У «Меца» отличился грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, реализовавший пенальти в начале первого тайма.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Лилль» поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1 — 55 очков. «Мец» остался на 16-й строчке — 29 очков.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Мец — Лилль 1:2
    Голы: 1:0 Жорж Микаутадзе (пенальти) (23'), 1:1 Исмаили (31'), 1:2 Юсуф Язиджи (44') Мец: Александр Укиджа, Максим Колен, Исмаэль Траоре, Матьё Юдоль, Кевин Ван Ден Керкхоф (Абли Джаллоу, 46'), Артюр Атта (Ламин Камара, 46'), Ибу Сане, Жорж Микаутадзе, Danley Jean Jacques (Шейх Сабали, 70'), Kevin N`Doram (Ibou Sane, 85'), Papa Amadou Diallo (Didier Lamkel Ze, 70') Лилль: Люка Шевалье, Алешандро Рибейро, Бафоде Диаките, Тьяго Сантос, Реми Кабелла (Тиагу Мораиш, 88'), Юсуф Язиджи (Хакон-Арнар Харальдссон, 77'), Эдон Жегрова (Габриэль Гудмундссон, 87'), Набиль Бенталеб, Джонатан Дэвид, Анхель Гомес, Исмаили Предупреждения: Джонатан Дэвид (37'), Набиль Бенталеб (51'), Didier Lamkel Ze (76')
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