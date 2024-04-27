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    Клопп не верит в чемпионство «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о шансах «мерсисайцев» на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Верю ли я на текущий момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица и сложившаяся ситуация этого не позволяет. Но разве это проблема? Я так не думаю.

    Посмотрим, что произойдёт. Я не знаю, с кем играют другие команды. Возможно ли, что "Арсенал" и "Сити" проиграют две игры? Маловероятно, но возможно. Возможно ли, что "Ливерпуль" выиграет четыре матча? Да, мы делали это раньше, это тоже возможно. Так что я не сбрасываю такой вариант со счетов», — приводит слова Клоппа Eurosport.

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    • После 34-х туров «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе. На 2-й позиции располагается «Манчестер Сити» (76 баллов), а на 1-й — «Арсенал» (77).

    В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против «Вест Хэма» сегодня, 27-го апреля в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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