Клопп не верит в чемпионство «Ливерпуля»

Главный тренеррассказал о шансах «мерсисайцев» на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Верю ли я на текущий момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица и сложившаяся ситуация этого не позволяет. Но разве это проблема? Я так не думаю.

Посмотрим, что произойдёт. Я не знаю, с кем играют другие команды. Возможно ли, что "Арсенал" и "Сити" проиграют две игры? Маловероятно, но возможно. Возможно ли, что "Ливерпуль" выиграет четыре матча? Да, мы делали это раньше, это тоже возможно. Так что я не сбрасываю такой вариант со счетов», — приводит слова Клоппа Eurosport.

После 34-х туров «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе. На 2-й позиции располагается «Манчестер Сити» (76 баллов), а на 1-й — «Арсенал» (77).

В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против «Вест Хэма» сегодня, 27-го апреля в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.