«Катандзаро» сыграет на своем поле против «Венеции» в рамках 36-го тура итальянской Серии B. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Катандзаро» — «Венеция»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Катандзаро»

Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии B «Катандзаро» занимает пятое место с 57 очками и разницей мячей 55-44.

Команда находится в зоне плей-офф за выход в Серию А и на 11 очков отстает от проходной в элитный дивизион второй строчки, а также на 10 баллов от соперника.

Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства хозяева не выиграли. На чужом поле они поделили очки с «Пизой» (2:2).

Эта мировая оформила ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Катандзаро» ни разу не проиграл при одной победе и при двух ничьих.

С одной стороны такие результаты позволили клубу закрепиться в зоне плей-офф за выход в элитный дивизион, с другой — они привели к увеличению отставания от вожделенного второго места.

Пьетро Йемелло — самый результативный игрок команды в Серии B с 13 голами.

«Венеция»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Серии B «Венеция» занимает третью позицию в зоне плей-офф за повышение в классе с 67 очками и разницей мячей 64-40.

Команда на один балл отстает от проходной в элитный дивизион второй строчки, поэтому находится в самой гуще борьбы за подъем в Серию А.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему в волевом стиле удалось обыграть «Кремонезе» (2:1).

Этот успех продолжил победную серию клуба в три поединка, которые пришлись на Серию B.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках Серии B) «Венеция» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Словом, команда демонстрирует отличную форму, поэтому сохраняет отличные шансы на выход в элитный дивизион итальянского футбола.

Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир команды и Серии B с 20 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Катандзаро» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Катандзаро» забивали обе команды

в трех последних матчах «Венеция» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.60, победа «Катандзаро» — в 3.25.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. В этих же поединках было забито больше 2,5 голов.

При этом и в пяти из восьми последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в трех последних их матчей.

Ставка: «Венеция» выиграет за 2.15