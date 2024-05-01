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    Поднимется ли «Венеция» на второе место?

    «Катандзаро» — «Венеция». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Италии, Серия B 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Катандзаро» — «Венеция»
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    Йоэль Похьянпало
    «Катандзаро» сыграет на своем поле против «Венеции» в рамках 36-го тура итальянской Серии B. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Катандзаро» — «Венеция»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 01 Мая 2024 года
    Catanzaro
  • Италия. Серия B
    •  Catanzaro 16:00 Венеция Венеция
  • Италия. Серия B
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    «Катандзаро»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии B «Катандзаро» занимает пятое место с 57 очками и разницей мячей 55-44.

    Команда находится в зоне плей-офф за выход в Серию А и на 11 очков отстает от проходной в элитный дивизион второй строчки, а также на 10 баллов от соперника.

    Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства хозяева не выиграли. На чужом поле они поделили очки с «Пизой» (2:2).

    Эта мировая оформила ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Катандзаро» ни разу не проиграл при одной победе и при двух ничьих.

    С одной стороны такие результаты позволили клубу закрепиться в зоне плей-офф за выход в элитный дивизион, с другой — они привели к увеличению отставания от вожделенного второго места.

    Пьетро Йемелло — самый результативный игрок команды в Серии B с 13 голами.

    «Венеция»

    Турнирное положение: По итогам 35 матчей Серии B «Венеция» занимает третью позицию в зоне плей-офф за повышение в классе с 67 очками и разницей мячей 64-40.

    Команда на один балл отстает от проходной в элитный дивизион второй строчки, поэтому находится в самой гуще борьбы за подъем в Серию А.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему в волевом стиле удалось обыграть «Кремонезе» (2:1).

    Этот успех продолжил победную серию клуба в три поединка, которые пришлись на Серию B.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках Серии B) «Венеция» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

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    Словом, команда демонстрирует отличную форму, поэтому сохраняет отличные шансы на выход в элитный дивизион итальянского футбола.

    Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир команды и Серии B с 20 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Катандзаро» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Катандзаро» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Венеция» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.60, победа «Катандзаро» — в 3.25.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. В этих же поединках было забито больше 2,5 голов.

    При этом и в пяти из восьми последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в трех последних их матчей.

    Ставка: «Венеция» выиграет за 2.15

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    Ставка и прогноз на матч «Катандзаро» — «Венеция» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Венеция» на второе место?
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