«Сморгонь»
Турнирное положение: Этой команде вновь придется сражаться за выживание. На данный момент она находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом отрыв от опасной зоны минимальный. Да и пропускает «Сморгонь» чересчур часто: 16 мячей в 6 сыгранных поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре команда снова потерпела неудачу. «Сморгонь» уступила «Торпедо-БелАЗу» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сморгонь» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Причем команда не побеждает уже 3 матча кряду. А вот единственная виктория была добыта в матче с «Минском» (3:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Сморгони» явно не хватает класса. Да и по игре команда выглядит неуверенно.
Матчи против днепрян для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч она выиграла 1 раз при 3 коллизиях.
Очевидно, что «Сморгонь» постарается дать бой днепрянам. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.
«Днепр» Могилев
Турнирное положение: Днепряне стартовали не столь успешно. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Днепр» Могилев в 6 турах победил всего лишь однажды. Да и по игре команда пока что видится потенциальным борцом за выживание.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова не разжилась очками. «Днепр» Могилев уступил минскому «Динамо» (0:2).
А вот не побеждают днепряне уже в 3 матчах подряд. Зато с БАТЭ удалось расписать мировую (1:1).
Вообще, команда не прогрывает «Сморгони» больше 8 лет. Да и с атакой у могилевского клуба настоящая беда — всего 2 забитых мяча.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Днепряне слишком зависимы от кондиций лидера. Юрий Клочков лишь недавно вернулся в строй.
Команда имеет явные сложности в плане созидания. Правда, с Клочковым «Днепр» Могилев явно будет набирать очки.
Правда, и пропускает «Днепр» Могилев не столь много — 7 мячей. Да и настрой на матч с потенциальным конкурентов в борьбе за выживание будет запредельным.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Днепр» Могилев явно рассчитывает на эффективность своих контратак.
Статистика для ставок
- Днепряне забили всего 2 мяча в 6 матчах чемпионата
- «Днепр» Могилев более 8 лет не проигрывает «Сморгони»
- «Сморгонь» пропускает чаще всех в лиге — 16 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сморгонь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.34 и 1.60.
- 1.90Бавария — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды стартовали неудачно, и явно намерены поправить свое турнирное положение.
«Сморгонь» ужасно обороняется, да и днепрянам пора бы улучшать свои атакующие показатели.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят сильнейшего.
Ставка: Ничья за 3.18