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    «Сморгонь» — «Днепр» Могилев. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сморгонь» — «Днепр» Могилев
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    Юрий Клочков
    1 мая в 7-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Сморгонь» и «Днепр» Могилев. Начало игры — в 16:00 мск. «Сморгонь» — «Днепр» Могилев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 01 Мая 2024 года
    Сморгонь
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Сморгонь 16:00 Днепр Могилев Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
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    «Сморгонь»

    Турнирное положение: Этой команде вновь придется сражаться за выживание. На данный момент она находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом отрыв от опасной зоны минимальный. Да и пропускает «Сморгонь» чересчур часто: 16 мячей в 6 сыгранных поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда снова потерпела неудачу. «Сморгонь» уступила «Торпедо-БелАЗу» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сморгонь» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Причем команда не побеждает уже 3 матча кряду. А вот единственная виктория была добыта в матче с «Минском» (3:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Сморгони» явно не хватает класса. Да и по игре команда выглядит неуверенно.

    Матчи против днепрян для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч она выиграла 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что «Сморгонь» постарается дать бой днепрянам. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.

    «Днепр» Могилев

    Турнирное положение: Днепряне стартовали не столь успешно. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Днепр» Могилев в 6 турах победил всего лишь однажды. Да и по игре команда пока что видится потенциальным борцом за выживание.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова не разжилась очками. «Днепр» Могилев уступил минскому «Динамо» (0:2).

    А вот не побеждают днепряне уже в 3 матчах подряд. Зато с БАТЭ удалось расписать мировую (1:1).

    Вообще, команда не прогрывает «Сморгони» больше 8 лет. Да и с атакой у могилевского клуба настоящая беда — всего 2 забитых мяча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Днепряне слишком зависимы от кондиций лидера. Юрий Клочков лишь недавно вернулся в строй.

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    Команда имеет явные сложности в плане созидания. Правда, с Клочковым «Днепр» Могилев явно будет набирать очки.

    Правда, и пропускает «Днепр» Могилев не столь много — 7 мячей. Да и настрой на матч с потенциальным конкурентов в борьбе за выживание будет запредельным.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Днепр» Могилев явно рассчитывает на эффективность своих контратак.

    Статистика для ставок

    • Днепряне забили всего 2 мяча в 6 матчах чемпионата

    • «Днепр» Могилев более 8 лет не проигрывает «Сморгони»

    • «Сморгонь» пропускает чаще всех в лиге — 16 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сморгонь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.34 и 1.60.

    Прогноз: Обе команды стартовали неудачно, и явно намерены поправить свое турнирное положение.

    «Сморгонь» ужасно обороняется, да и днепрянам пора бы улучшать свои атакующие показатели.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят сильнейшего.

    Ставка: Ничья за 3.18

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    Ставка и прогноз на матч «Сморгонь» — «Днепр» Могилев с коэффициентом 2.34. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет
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