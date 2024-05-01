«Специя» сыграет на своем поле против «Палермо» в рамках 36-го тура итальянской Серии B. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Специя» — «Палермо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Специя»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Серии B «Специя» занимает 17-е место с 37 очками и разницей мячей 31-46.

Команда находится в зоне плей-офф за право остаться в Серию B и лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 15-й строчки, так что находится в самой гуще борьбы за выживание.

Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства хозяева не выиграли. На чужом поле они поделили очки с «Брешией» (0:0).

Эта мировая стала третьей для коллектива в четырех поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Специя» ни разу не выиграла при одном поражении и при трех ничьих.

Такие результаты хотя и не тянут клуб стремительно в «трясину», они в то же время не позволяют и выбраться из зоны плей-офф за право остаться во втором дивизионе.

Даниэле Верде — самый результативный игрок команды в Серии B с семью голами.

«Палермо»

Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии B «Палермо» занимает шестое место с 52 очками и разницей мячей 59-50.

Команда находится в зоне плей-офф за выход в Серию А и на 16 очков отстает от проходной в элитный дивизион второй строчки, так что уже не повысится в классе напрямую.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. По ходу игры он вел в счете 1:0, но в итоге уступил «Реджане» (1:2).

Эта неудача прервала ничейную серию клуба в три поединка, которые пришлись на Серию B.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Серии B) «Палермо» ни разу не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.

Словом, команда демонстрирует слабую форму. Правда, с учетом того, что топ-2 ей уже не светит, а вылететь из зоны плей-офф также не суждено, такие результаты вызывают понимание.

Маттео Брунори — лучший бомбардир команды и второй в Серии B с 16 голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Специи» было забито меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Специя» сыграла вничью.

в пяти из шести последних матчей «Палермо» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Специя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.45, победа «Палермо» — в 3.25.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали обе команды. В четырех из них было забито больше 2,5 голов.

При четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов, но фактор их более результативного соперника все же обещает стать здесь решающим.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют обе команды при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Палермо».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12