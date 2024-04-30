30 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Тюмень». Начало игры — в 15:00 мск. «Родина» — «Тюмень»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Весной москвичи не блещут стабильностью результатов. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом команда еще поборется за прямой выход в РПЛ. Да и забивает «Родина» исправно: 43 мяча в 28 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела поражение. «Родина» уступила хабаровчанам (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла дважды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

Причем в апреле москвичи несколько сбавили обороты. Команда не знает радости побед уже в двух матчах кряду.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Отставание от топ-4 составляет всего лишь 2 очка. Вот только проигрывают москвичи частенько — 8 раз.

В первом круге «Родина» не сумела одолеть «Тюмень». Соперники выдали боевой поединок, завершившийся со счетом 2:2.

Очевидно, что «Родина» постарается вернуться на победный путь. Да и состав команды по именам выглядит весьма прилично.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы успешно стартовали, но сейчас нсдали свои позиции. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Тюмень» лишь на 5 очков отстает от зоны стыков. Да и атака явно не блещет: всего 31 забитый гол в 28 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла один балл. «Тюмень» расписала мировую с «моряками» (1:1).

Причем до того команда разгромно уступила «Нефтехимику». Сибиряки пропустили в свои ворота 3 безответных мяча.

Вообще, «Тюмень» в 5 своих последних матчах добыла лишь одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Тюменцы являются колючим соперником для всех. Да и в плане надежности тылов сибиряки относительно крепки.

Команда не побеждала в 2 последних поединках. Да и ресурсов для борьбы за повышение в классе у тюменцев нет.

Побеждают сибиряки не так часто — 11 раз. А вот очки раздаривают довольно регулярно, порой уступая более слабым оппонентам.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Тюмень» явно будет действовать с оглядкой на свои тылы.

Статистика для ставок

Тюменцы в среднем забивают в районе гола за матч

Москвичи всего на 2 очка отстают от зоны стыков

И те, и другие не побеждали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.65.

Прогноз: «Родина» сражается за повышение в классе, и уж точно максимально настроится на этот поединок.

Сибиряки весной явно не впечатляют, да и вообще, ни на что серьезное не претендуют.

Ставка: Победа «Родины» во 2 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21