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    Сможет ли «Родина» дожать сибиряков?

    «Родина» — «Тюмень». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Тюмень»
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    «Родина»
    30 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Тюмень». Начало игры — в 15:00 мск. «Родина» — «Тюмень»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Апреля 2024 года
    Родина
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    «Родина»

    Турнирное положение: Весной москвичи не блещут стабильностью результатов. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом команда еще поборется за прямой выход в РПЛ. Да и забивает «Родина» исправно: 43 мяча в 28 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела поражение. «Родина» уступила хабаровчанам (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла дважды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Причем в апреле москвичи несколько сбавили обороты. Команда не знает радости побед уже в двух матчах кряду.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Отставание от топ-4 составляет всего лишь 2 очка. Вот только проигрывают москвичи частенько — 8 раз.

    В первом круге «Родина» не сумела одолеть «Тюмень». Соперники выдали боевой поединок, завершившийся со счетом 2:2.

    Очевидно, что «Родина» постарается вернуться на победный путь. Да и состав команды по именам выглядит весьма прилично.

    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы успешно стартовали, но сейчас нсдали свои позиции. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тюмень» лишь на 5 очков отстает от зоны стыков. Да и атака явно не блещет: всего 31 забитый гол в 28 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла один балл. «Тюмень» расписала мировую с «моряками» (1:1).

    Причем до того команда разгромно уступила «Нефтехимику». Сибиряки пропустили в свои ворота 3 безответных мяча.

    Вообще, «Тюмень» в 5 своих последних матчах добыла лишь одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Тюменцы являются колючим соперником для всех. Да и в плане надежности тылов сибиряки относительно крепки.

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    Команда не побеждала в 2 последних поединках. Да и ресурсов для борьбы за повышение в классе у тюменцев нет.

    Побеждают сибиряки не так часто — 11 раз. А вот очки раздаривают довольно регулярно, порой уступая более слабым оппонентам.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Тюмень» явно будет действовать с оглядкой на свои тылы.

    Статистика для ставок

    • Тюменцы в среднем забивают в районе гола за матч

    • Москвичи всего на 2 очка отстают от зоны стыков

    • И те, и другие не побеждали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.65.

    Прогноз: «Родина» сражается за повышение в классе, и уж точно максимально настроится на этот поединок.

    Сибиряки весной явно не впечатляют, да и вообще, ни на что серьезное не претендуют.

    Ставка: Победа «Родины» во 2 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Тюмень» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Родина» дожать сибиряков?
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