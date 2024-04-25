Живоглядов о поражении «Пари НН»: Полнейшее разочарование, нет никаких слов

Защитникпрокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ с(2:3).

«Не знаю, что сказать. Сейчас полнейшее разочарование. Вести 2:0 и уступить игру. Нет никаких слов на самом деле. Опустошение полное. Мы слишком низко сели. И упустили на самом деле игру. Такую игру мы должны доводить до победы.

Что касается перепалок с Бариновым, это чисто игровые моменты, всё нормально, ничего такого не было», — сказал Живоглядов Чемпионату.

После этого матча «Пари НН» занимает 10-е место в РПЛ с 28-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют против «Ахмата» 28-го апреля.