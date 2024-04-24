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    Густаво Мантуан«Зенит» — «Рубин». Онлайн
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    «Локомотив» добыл волевую победу в матче с «Пари НН», дважды забив в компенсированное время

    «Пари НН» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Пари НН» со счетом 3:2.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    В составе хозяев дублем отметился Николай Калинский, который оба мяча забил с пенальти. За гостей забили Тимур Сулейманов, Антон Миранчук и Александр Сильянов.

    Отметим, что еще к 75-й минуте «Локомотив» проигрывал 0:2, но смог перевернуть игру.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Локомотив 2:3
    Голы: 1:0 Николай Калинский (пенальти) (35'), 2:0 Николай Калинский (пенальти) (57'), 2:1 Тимур Сулейманов (75'), 2:2 Антон Миранчук (пенальти) (90+2'), 2:3 Александр Сильянов (90+6') Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Живоглядов, Никита Каккоев, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Константин Кучаев, Александр Трошечкин, Kutateladze N. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Марио Митай, Илья Самошников, Александр Сильянов, Антон Миранчук, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Nyamsi G. Предупреждения: Илья Самошников (42'), Александр Сильянов (56'), Дмитрий Баринов (78'), Кирилл Гоцук (81'), Тимур Сулейманов (82')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» с 28 очками остается на десятом месте в РПЛ. «Локомотив» с 41 пунктом вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.

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