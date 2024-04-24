«Пари НН» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 21-го тура РПЛв гостях обыгралсо счетом 3:2.

В составе хозяев дублем отметился Николай Калинский, который оба мяча забил с пенальти. За гостей забили Тимур Сулейманов, Антон Миранчук и Александр Сильянов.

Отметим, что еще к 75-й минуте «Локомотив» проигрывал 0:2, но смог перевернуть игру.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Локомотив 2:3 Голы: 1:0 Николай Калинский (пенальти) (35'), 2:0 Николай Калинский (пенальти) (57'), 2:1 Тимур Сулейманов (75'), 2:2 Антон Миранчук (пенальти) (90+2'), 2:3 Александр Сильянов (90+6') Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Живоглядов, Никита Каккоев, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Константин Кучаев, Александр Трошечкин, Kutateladze N. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Марио Митай, Илья Самошников, Александр Сильянов, Антон Миранчук, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Nyamsi G. Предупреждения: Илья Самошников (42'), Александр Сильянов (56'), Дмитрий Баринов (78'), Кирилл Гоцук (81'), Тимур Сулейманов (82')

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» с 28 очками остается на десятом месте в РПЛ. «Локомотив» с 41 пунктом вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.