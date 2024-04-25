Галактионов о состоянии Тикнизяна: Это не рецидив, ничего такого

Главный тренеробъяснил, почему защитник «железнодорожников»отсутствовал на матче 21-го тура РПЛ с(3:2).

«Тикнизян почувствовал на предыгровой тренировке небольшое недомогание. Провели обследование, ничего не выявлено. Посмотрим по состоянию, насколько он будет готов к воскресной игре. Это не рецидив, ничего такого», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что в матче против «Пари НН» «Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил со счетом 3:2. Победный гол на счету защитника команды Александра Сильянова.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел 20 матчей за «Локомотив» в РПЛ, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.