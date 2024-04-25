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    Игрок «Рубина» после победы над «Зенитом»: «Краснодар», ждем на карту денежки

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    Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал победу над «Зенитом» (2:0) в гостевом матче 21-го тура РПЛ.

    Руслан Безруков
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    Руслан Безруков

    «Это было потрясающе. Хочется отметить болельщиков. Они поддерживали хоть и не нас, но это подстегивало и заставляло играть на полной концентрации и самоотдаче.

    Мы просто выполнили тренерскую установку. На каждом участке поля нужно было давать бой, держать концентрацию до последних минут, надеяться и верить в победу.

    Мы понимаем, что "Зенит" — организованная команда с хорошими исполнителями. Наша задача была завязать их в эту вязкую игру в центре поля, но из‑за класса игроков они очень часто оттягивали нас к своим воротам. Было тяжело, но мы верили, терпели ждали своего шанса и удачно воспользовались им.

    В чем был шанс? Опасные выбегания. "Зенит" хорошо играет между линиями, мы ждали эти передачи, ждали, пока кто‑то из них ошибется.

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    • Мы понимали, что "Зенит" будет усиляться, им нужно побеждать, но задача осталась той же — играть дисциплинированно, дорабатывать на каждом участке поля и ждать шансов на контратаку или на опасных "стандартах". Но нужно отметить соперника, они играли очень здорово. Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять, как "Реалу" (в матче Лиги чемпионов с "Ман Сити").

    "Краснодар", ждем на карту денежки», — приводит слова Безрукова «Матч ТВ».

    Напомним, «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, но после поражения от «Рубина» (0:2) опережает «Краснодар» всего лишь на одно очко.

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