Тевес попал в больницу

Экс-форвард сборной Аргентиныгоспитализирован из-за болей в груди. Бывший футболист в ближайшее время пройдет обследование.

Аргентинец обратился за помощью этой ночью и на данный момент находится в больнице.

Тевес тренирует «Индепендьенте». Именно клуб сообщил о госпитализации специалиста, добавив, что первоначальные результаты обследования были удовлетворительными.

Тевес пока не комментировал произошедшее.

Будучи игроком, он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Тевес является трехкратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Италии.