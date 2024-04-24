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    Миранчук: Тем и прекрасен футбол, что такие матчи происходят

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    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итог матча против «Пари НН» (3:2).

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    «Честно, пока не верится. Опустошение… Эмоции были во время третьего гола. Все пошло от того, что забили, начали верить. Понимали, что будут моменты и не все потеряно. Не без удачи, но победили и забили три гола. Тем и прекрасен футбол, что такие матчи происходят.

    Мы много где потеряли очки, из‑за этого обидно. Камбэки и забирают много сил, и должны придать в эмоциональном плане. Осталось достаточно игр, нужно забирать очки. Следующая игра не менее важная со "Спартаком" на их поле», — цитирует Миранчука «Матч ТВ».

    «Пари НН» с 28 очками остается на десятом месте в РПЛ. «Локомотив» с 41 пунктом вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.

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