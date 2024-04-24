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    Личка: Я рад, это не самая красивая победа, но она важна для нас

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу в матче с «Оренбургом» (2:1).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Честно скажу, в первом тайме соперник нас простил. У "Оренбурга" были хорошие стандарты. Нужно сказать, что они сами проиграли эту игру, не забили верные моменты.

    Во втором тайме мы стали лучше, сумели забить дважды. Я рад, это не самая красивая победа, но она важна для нас. Обыграть одного и того же соперника во второй раз за семь дней на выезде — это нелегко, я очень рад», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    «Динамо» с 44 очками идет на третьем месте. «Оренбург» с 26 баллами на 12-й позиции.

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