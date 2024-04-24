Личка: Я рад, это не самая красивая победа, но она важна для нас

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с(2:1).

«Честно скажу, в первом тайме соперник нас простил. У "Оренбурга" были хорошие стандарты. Нужно сказать, что они сами проиграли эту игру, не забили верные моменты.

Во втором тайме мы стали лучше, сумели забить дважды. Я рад, это не самая красивая победа, но она важна для нас. Обыграть одного и того же соперника во второй раз за семь дней на выезде — это нелегко, я очень рад», — цитирует Личку «Матч ТВ».

«Динамо» с 44 очками идет на третьем месте. «Оренбург» с 26 баллами на 12-й позиции.