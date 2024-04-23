ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Челси». Онлайн
    Все новости спорта

    Пиоли: «Интер» провел выдающийся чемпионат

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Интер
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в матче Серии А, ставшим для соперника чемпионским.

    Стефано Пиоли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефано Пиоли

    «Я пытался подбодрить ребят, ведь очевидно, что это болезненное поражение, учитывая все то, что за ним стоит. Я пытался изо всех сил успокоить игроков, ведь нам нужно хорошо закончить сезон. В субботу нас ждет очередной важный матч против "Ювентуса".

    К сожалению, нам не удалось добиться даже ничьей в этом дерби.

    "Интер" провел выдающийся чемпионат, проиграл всего один матч, но уже три или четыре года невозможно спорить с тем, что имеет сильнейший состав в лиге. Относительно нас мы теряли очки в некоторых важных матчах и были нестабильны.

    Если пропасть между "Интером" и ближайшими преследователями настолько велика, значит он очень сильный, а остальным нужно перейти на следующий уровень.

    Календарь и таблица Серии А

    Думаю, это было ровное дерби за последнее время, нам не повезло», — сказал Пиоли в эфире DAZN.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пошатнет ли «Челси» шансы «Арсенала» на титул?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рейнджерс» проведут еще один эталонный матч на домашней площадке
  • «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Ливерпуль» возьмет три очка в дерби
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лорьян — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры