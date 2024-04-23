Пиоли: «Интер» провел выдающийся чемпионат

Главный тренер «Милана»прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в матче Серии А, ставшим для соперника чемпионским.

«Я пытался подбодрить ребят, ведь очевидно, что это болезненное поражение, учитывая все то, что за ним стоит. Я пытался изо всех сил успокоить игроков, ведь нам нужно хорошо закончить сезон. В субботу нас ждет очередной важный матч против "Ювентуса".

К сожалению, нам не удалось добиться даже ничьей в этом дерби.

"Интер" провел выдающийся чемпионат, проиграл всего один матч, но уже три или четыре года невозможно спорить с тем, что имеет сильнейший состав в лиге. Относительно нас мы теряли очки в некоторых важных матчах и были нестабильны.

Если пропасть между "Интером" и ближайшими преследователями настолько велика, значит он очень сильный, а остальным нужно перейти на следующий уровень.

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Думаю, это было ровное дерби за последнее время, нам не повезло», — сказал Пиоли в эфире DAZN.