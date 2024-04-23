Моуринью: Я единственный европейский тренер, который за последние 2 года играл в двух финалах

Бывший главный тренеррассказал о своих достижениях в последние годы работы главным тренером.

«Я единственный европейский тренер, который за последние два года играл в двух финалах. Так что давайте поговорим о моём настоящем. Я не виноват в том, что 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов.

Если вы подойдёте и спросите у 90% тренеров, хотели бы они выступить в двух финалах еврокубков подряд, то большинство ответит согласием», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

Напомним, что «Рома» под руководством португальского специалиста в сезоне 2021/2022 вышла в финал Лиги конференций, а в следующем году «волки» дошли до финальной стадии Лиги Европы. Итальянская команда расторгла контракт с Моуринью в январе 2024-го года.