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    Моуринью: Я единственный европейский тренер, который за последние 2 года играл в двух финалах

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    Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своих достижениях в последние годы работы главным тренером.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Я единственный европейский тренер, который за последние два года играл в двух финалах. Так что давайте поговорим о моём настоящем. Я не виноват в том, что 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов.

    Если вы подойдёте и спросите у 90% тренеров, хотели бы они выступить в двух финалах еврокубков подряд, то большинство ответит согласием», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

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    • Напомним, что «Рома» под руководством португальского специалиста в сезоне 2021/2022 вышла в финал Лиги конференций, а в следующем году «волки» дошли до финальной стадии Лиги Европы. Итальянская команда расторгла контракт с Моуринью в январе 2024-го года.

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