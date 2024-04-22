В 22:00 22.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч: «Мальорка» — «Севилья» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Мальорка» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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