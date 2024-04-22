Аршавин: «Спартак» после увольнения Абаскаля скинул немного оковы

Экс-футболист сборной Россиипрокомментировал разгромную победув матче св 25-м туре РПЛ.

Красно-белые победили в Ростове-на-Дону со счетом 5:1.

«Ощущение такое, что "Спартак" после увольнения Абаскаля скинул немного оковы. Это было видно и по матчу с "Зенитом". Просто ребята выходят и стараются дисциплинированно играть. Такое ощущение, что они слушают Слишковича, играют, как одна команда. Мне кажется, сегодня агрессии, которая присуща "Ростову", не хватало», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Ростов» идет 8-м, записав в свой актив 34 очка.