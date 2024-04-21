Гризманн продлит контракт с «Атлетико»

не планирует покидатьв ближайшем будущем.

По информации журналиста Руди Галетти, французский футболист подпишет новый контракт с мадридским клубом.

Несмотря на то, что Гризманну уже 33 года, в «Атлетико» уверены, что он все равно будет ключевым игроком команды.

Действующее соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Гризманна в 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 27 матчей, забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.