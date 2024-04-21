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    Гризманн продлит контракт с «Атлетико»

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    Антуан Гризманн не планирует покидать «Атлетико» в ближайшем будущем.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    По информации журналиста Руди Галетти, французский футболист подпишет новый контракт с мадридским клубом.

    Несмотря на то, что Гризманну уже 33 года, в «Атлетико» уверены, что он все равно будет ключевым игроком команды.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Гризманна в 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 27 матчей, забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.

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