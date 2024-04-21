начнут матч в 18:30 в футбольной Бундеслиге, 21.04.2024.

Последний матч: «Байер» — «Боруссия Д» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Байер». Коэффициент ставки — 2.26 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Байер»).

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