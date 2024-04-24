«Лорьян»
Турнирное положение: «Лорьян» занимает 17-е место в зоне вылета с 26 очками. В его активе 35 забитых мячей, в пассиве — 55.
Команда на три балла отстает от безопасной 15-й строчки, а также на два — от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе французского футбола.
Лорьян — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в последнем туре потерпели поражение. Клуб на чужом поле был разгромлен «Ниццой» (0:3).
Это поражение стало третьим кряду в последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны. Во всех этих играх коллектив ни разу не забил.
Не сыграют: Игор Силва, Дьенг — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Лиги 1) «Лорьян» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что с такой формой клуб имеет не лучшие шансы спастись в элитном дивизионе чемпионата Франции, тогда как встреча с чемпионом не сулит особых шансов на исправление ситуации.
Мохамед Бамба — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.
ПСЖ
Турнирное положение: ПСЖ занимает первое место в в турнирной таблице с 66 очками. В его активе 69 забитых мячей, в пассиве — 25.
Команда опережает на 11 баллов от своего ближайшего преследователя «Монако», поэтому чемпионский титул уже практически в ее кармане.
Последние матчи: гости в последнем туре одержали победу. Парижане на своем поле разгромили «Лион» (4:1), а дублем отличился Гонсало Рамуш.
Этот успех стал вторым в последних двух поединках, которые пришлись на национальное первенство и Лигу чемпионов, в которой коллектив вышел в полуфинал, пройдя «Барселону» (4:1).
Не сыграют: Кимпембе — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах ПСЖ выиграл шесть раз при одном поражении и одной ничьей.
Очевидно, что коллектив находится в шаге от завоевания очередного титула, и лишь необходимость тратить силы на Лигу чемпионов может отсрочить момент его оформления.
Килиан Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1 текущего сезона с 24 голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Лорьяна» хотя бы одна команда не забивала
- в трех последних матчах ПСЖ было забито больше 2,5 голов
- в трех последних матчах ПСЖ было забито больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.38. Ничья — в 5.20, победа «Лорьяна» — в 7.40.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТБ 2,5 — 2.55 и 1.50.
- 1.85Арсенал — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Краснодар — Балтика: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 1.80Лацио — Ювентус: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в шести из восьми последних матчей гости выиграли. В двух последних поединках, в которых они победили, было забито больше 2,5 голов.
Хозяева проиграли в четырех из пяти последних матчей и значительно уступают в классе именитому сопернику.
Ставка: ПСЖ выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20