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    Избежит ли «Лорьян» разгрома от ПСЖ?

    «Лорьян» — ПСЖ. Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — ПСЖ
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    Гонсало Рамуш
    24 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и ПСЖ. Начало игры — в 20:00 мск. «Лорьян» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Апреля 2024 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 20:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Лорьян»

    Турнирное положение: «Лорьян» занимает 17-е место в зоне вылета с 26 очками. В его активе 35 забитых мячей, в пассиве — 55.

    Команда на три балла отстает от безопасной 15-й строчки, а также на два — от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе французского футбола.

    Лорьян — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последнем туре потерпели поражение. Клуб на чужом поле был разгромлен «Ниццой» (0:3).

    Это поражение стало третьим кряду в последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны. Во всех этих играх коллектив ни разу не забил.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Игор Силва, Дьенг — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Лиги 1) «Лорьян» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.

    Очевидно, что с такой формой клуб имеет не лучшие шансы спастись в элитном дивизионе чемпионата Франции, тогда как встреча с чемпионом не сулит особых шансов на исправление ситуации.

    Мохамед Бамба — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

    ПСЖ

    Турнирное положение: ПСЖ занимает первое место в в турнирной таблице с 66 очками. В его активе 69 забитых мячей, в пассиве — 25.

    Команда опережает на 11 баллов от своего ближайшего преследователя «Монако», поэтому чемпионский титул уже практически в ее кармане.

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    • Последние матчи: гости в последнем туре одержали победу. Парижане на своем поле разгромили «Лион» (4:1), а дублем отличился Гонсало Рамуш.

    Этот успех стал вторым в последних двух поединках, которые пришлись на национальное первенство и Лигу чемпионов, в которой коллектив вышел в полуфинал, пройдя «Барселону» (4:1).

    Не сыграют: Кимпембе — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах ПСЖ выиграл шесть раз при одном поражении и одной ничьей.

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    Очевидно, что коллектив находится в шаге от завоевания очередного титула, и лишь необходимость тратить силы на Лигу чемпионов может отсрочить момент его оформления.

    Килиан Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1 текущего сезона с 24 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Лорьяна» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах ПСЖ было забито больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах ПСЖ было забито больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.38. Ничья — в 5.20, победа «Лорьяна» — в 7.40.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТБ 2,5 — 2.55 и 1.50.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей гости выиграли. В двух последних поединках, в которых они победили, было забито больше 2,5 голов.

    Хозяева проиграли в четырех из пяти последних матчей и значительно уступают в классе именитому сопернику.

    Ставка: ПСЖ выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20

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    Ставка и прогноз на матч «Лорьян» — ПСЖ с коэффициентом 1.92. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. Избежит ли «Лорьян» разгрома от ПСЖ?
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