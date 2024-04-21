В СМИ появились подробности увольнения Абаскаля из «Спартака»

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
По информации «РБК Спорт», Абаскаль был уволен после того, как заявил руководству клуба о том, что у него нет плана по исправлению ситуации в команде.
Источник отмечает, что испанец должен был доработать до конца сезона. Ситуация изменилась после поражения от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.
Абаскаль сказал руководству, что у него нет понимания и никакого плана, как исправлять ситуацию. При этом у него сохранялась поддержка со стороны команды и руководства, но после этих последовало увольнение.
Увольнение было решением спортивного директора клуба Томаша Амарала.
Напомним, сообщалось, что «Спартак» предложил двухлетний контракт главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку.