2-й таймМанчестер Сити — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри и Коул Палмер«Манчестер Сити» — «Челси». Онлайн
  • 18:34
    • «Балтика» вырвала победу у «Крыльев Советов» на 90+6-й минуте
  • 17:09
    • «Металлург» выиграл у «Локомотива» и увеличил преимущество в финальной серии
  • 16:12
    • «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью
    Все новости спорта

    «Уфа» обыграла «Краснодар-2», «Новосибирск» был сильнее «Ротора»

    Футбол Футбол России Уфа Краснодар-2 Ротор Велес Металлург Липецк Родина Чайка
    В группе «Золото» Второй лиги подошли к концу пять матчей.

    Илья Азявин забил три мяча за «Муром»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Азявин забил три мяча за «Муром»

    «Уфа» обыграла дома «Краснодар-2» — 2:1.

    У хозяев отличились Михаил Агеян и Шамиль Исаев, в составе «бычков» гол на счету 18-летнего Андрея Домоцева.

    Лидер чемпионата «Новосибирск» на своем поле обыграл «Ротор» — 2:0.

    Голы забивали Владислав Тюрин на 7-й минуте и Никита Рожков на 90+6-й.

    «Велес» неожиданно проиграл «Металлургу» — 0:2.

    Таблицу чемпионата можно увидеть по ссылке.

    Голы в составе липчан забивали Артем Максимчук и Дмитрий Великородный.

    «Родина-2» и «Чайка» завершили встречу вничью со счетом 1:1.

    За хозяев отличился Дмитрий Чернышев с пенальти на 8-й минуте. За гостей забил Святослав Кожедуб.

    «Муром» на своем поле был сильнее «Челябинска» — 3:2.

    Хет-трик в составе хозяев сделал Илья Азявин. У гостей забивали Данила Козлов и Валерий Горбачик.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» проиграет «волкам» и выпадет из чемпионской гонки АПЛ?
  • «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли команды выдать результативную игру?
  • «Жирона» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Реал» обыграет «Барселону» и добьет интригу в Ла Лиге?
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 13.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жирона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  13.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры