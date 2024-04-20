«Уфа» обыграла «Краснодар-2», «Новосибирск» был сильнее «Ротора»

«Уфа» обыграла дома «Краснодар-2» — 2:1.
У хозяев отличились Михаил Агеян и Шамиль Исаев, в составе «бычков» гол на счету 18-летнего Андрея Домоцева.
Лидер чемпионата «Новосибирск» на своем поле обыграл «Ротор» — 2:0.
Голы забивали Владислав Тюрин на 7-й минуте и Никита Рожков на 90+6-й.
«Велес» неожиданно проиграл «Металлургу» — 0:2.
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Голы в составе липчан забивали Артем Максимчук и Дмитрий Великородный.
«Родина-2» и «Чайка» завершили встречу вничью со счетом 1:1.
За хозяев отличился Дмитрий Чернышев с пенальти на 8-й минуте. За гостей забил Святослав Кожедуб.
«Муром» на своем поле был сильнее «Челябинска» — 3:2.
Хет-трик в составе хозяев сделал Илья Азявин. У гостей забивали Данила Козлов и Валерий Горбачик.