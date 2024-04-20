«Сельта» — «Лас-Пальмас»: счет матча 4:1, обзор голов

Дублем отметился Яго Аспас. 36-летний форвард отличился на 37-й и 76-й минутах.
Еще по голу забили Виллиотт Сведберг (39-я минута) и Анастасиос Дувикас (71-я).
Единственный мяч гостей на счету Хуана Эрсога (11-я).
Футбол. Испания. Примера
Сельта — Лас-Пальмас 4:1
Голы: 0:1 Херцог Хуан (11'), 1:1 Яго Аспас (37'), 2:1 Уиллот Сведберг (39'), 3:1 Анастасиос Дувикас (71'), 4:1 Яго Аспас (76') Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза, Карлос Домингес, Унай Нуньес, Жаилсон, Франсиско Пейнадо (Лукас де ла Торре, 78'), Уиллот Сведберг (Жонатан Бамба, 66'), Карлес Перес (Мигель Родригес, 85'), Яго Аспас (Хавьер Манкильо, 78'), Йёрген Странн Ларсен (Анастасиос Дувикас, 66'), Hugo Alvarez Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Серхи Кардона (Дэйли Синкгравен, 81'), Херцог Хуан, Алекс Суарес, Альберто Молейро, Кирьян Родригес, Максимо Перроне (Пехиньо, 78'), Энзо Луаодис (Хавьер Муньос, 62'), Сори Каба (Сандро Рамирес, 62'), Мунир Эль-Хаддади (Fabio Gonzalez, 78'), Mika Marmol Предупреждение: Йёрген Странн Ларсен (66')
«Сельта» (31 очко) поднялась на 16-е место.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Лас-Пальмас» (37) идет 12-м в турнирной таблице.