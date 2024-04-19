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    Канчельскис высмеял слухи об интересе топ-клубов АПЛ к Пиняеву

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Челси».

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «А "Барселона" и "Реал" Мадрид не интересуются Пиняевым? Вот сказочники, им нечего делать.

    А команды "Манчестер Сити" и "Челси" U19 или U18 интересуются? Писать можно всё что угодно. На заборе тоже написано, но это неправда.

    Я сомневаюсь в том, что Пиняевым интересуются эти команды. В крайнем случае посмотрим, правда это или нет», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Пиняева в восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 22 матча, забил три гола и сделал пять результативных передач.

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