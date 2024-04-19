Канчельскис высмеял слухи об интересе топ-клубов АПЛ к Пиняеву

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Челси».

«А "Барселона" и "Реал" Мадрид не интересуются Пиняевым? Вот сказочники, им нечего делать.

А команды "Манчестер Сити" и "Челси" U19 или U18 интересуются? Писать можно всё что угодно. На заборе тоже написано, но это неправда.

Я сомневаюсь в том, что Пиняевым интересуются эти команды. В крайнем случае посмотрим, правда это или нет», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Пиняева в восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 22 матча, забил три гола и сделал пять результативных передач.