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    Пиоли: Настал решающий момент для наших европейских амбиций

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Ромы».

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Я с уверенностью подхожу к этому матчу, потому что знаю, на что способны мои игроки. Уверен, они знают, что нужно делать в столь ответственных матчах. Мы должны улучшить кое-какие мелочи по сравнению с первой игрой.

    Настал решающий момент для наших европейских амбиций. Мы должны показать свои лучшие качества на поле и выжать из себя все до последней капли пота», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

    В первом матче «Рома» победила «Милан» со счетом 1:0. Ответный матч начнется в 22:00 мск.

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