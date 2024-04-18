Пиоли: Настал решающий момент для наших европейских амбиций

Главный тренервысказался о предстоящем ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против

«Я с уверенностью подхожу к этому матчу, потому что знаю, на что способны мои игроки. Уверен, они знают, что нужно делать в столь ответственных матчах. Мы должны улучшить кое-какие мелочи по сравнению с первой игрой.

Настал решающий момент для наших европейских амбиций. Мы должны показать свои лучшие качества на поле и выжать из себя все до последней капли пота», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Рома» победила «Милан» со счетом 1:0. Ответный матч начнется в 22:00 мск.