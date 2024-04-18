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    Начо: «Реал» показал, что умеет глубоко обороняться

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    Капитан «Реала» Начо прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:1, пен. — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Начо
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    Начо

    «Нам долго сегодня пришлось терпеть, так как постоянно были под ударом "Сити". Но мы — "Реал". Мы постоянно, абсолютно всегда боремся до самого конца. Мы не привыкли к таким испытаниям. Обычно мы сами заставляем команды терпеть. Но главной целью был выход в полуфинал. Мы показали другую сторону себя; мы показали, что умеем глубоко обороняться и побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА Начо.

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    «Реал» по сумме двух матчей одержала победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).

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