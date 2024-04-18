Игонин: «Зенит» должен был играть активно и забить хотя бы один гол

Экс-футболиствысказался о ничейном результате в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ со(0:0).

«Я говорил, что "Зенит" может забить и три гола "Спартаку". Были возможности, но Максименко сыграл хорошо. Во многом это его заслуга. Хотя мне казалось, что "Зенит" должен был играть активно и забить хотя бы один гол. Играли вчера осторожно.

"Спартак" действовал не так открыто, более прагматично. Наверное, зрителям хотелось бы больше эмоций от матча», — сказал Игонин Чемпионату.

По сумме 2-х встреч «Зенит» вышел в финал Кубка России Пути РПЛ (2:1, 0:0), где сыграет против ЦСКА.