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    «Бавария» — «Арсенал»«Бавария» — «Арсенал». Онлайн
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    «Зенит» прошел дальше в Кубке России, сыграв вничью со «Спартаком»

    «Зенит» — «Спартак»: счет матча 0:0, обзор

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    В ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» и московский «Спартак» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Сергей Семак — тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — тренер «Зенита»

    Хозяева владели подавляющим преимуществом на поле, нанесли 14 ударов по воротам, тогда как гости всего два, но пробить Александра Максименко так и не смогли.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Зенит — Спартак 0:0
    Гол: : (87') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Артур, Густаво Мантуан, Родриго, Иван Сергеев, Nino Спартак: Александр Максименко, Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Александр Соболев Предупреждения: Ugalde M. (78'), Александр Соболев (90+1')

    Первый матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:1, он проходит в следующий раунд соревнований.

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