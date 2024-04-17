«Зенит» — «Спартак»: счет матча 0:0, обзор

В ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России петербургскийи московскийне смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Хозяева владели подавляющим преимуществом на поле, нанесли 14 ударов по воротам, тогда как гости всего два, но пробить Александра Максименко так и не смогли.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Зенит — Спартак 0:0 Гол: : (87') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Артур, Густаво Мантуан, Родриго, Иван Сергеев, Nino Спартак: Александр Максименко, Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Александр Соболев Предупреждения: Ugalde M. (78'), Александр Соболев (90+1')

Первый матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:1, он проходит в следующий раунд соревнований.