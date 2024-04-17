«Зенит» — «Спартак»: счет матча 0:0, обзор

Сергей Семак — тренер «Зенита» Фото: globallookpress.com
Хозяева владели подавляющим преимуществом на поле, нанесли 14 ударов по воротам, тогда как гости всего два, но пробить Александра Максименко так и не смогли.
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Зенит — Спартак 0:0
Гол: : (87') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Артур, Густаво Мантуан, Родриго, Иван Сергеев, Nino Спартак: Александр Максименко, Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Александр Соболев Предупреждения: Ugalde M. (78'), Александр Соболев (90+1')
Первый матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:1, он проходит в следующий раунд соревнований.