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    Гюндоган: «Барса» просто отдала все «ПСЖ» самым простым способом

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    Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался по поводу удаления Рональда Араухо в ответном матче с «Пари Сен-Жермен» (1:4) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    Араухо получил красную карточку в первом тайме после нарушения правил против Брэдли Барколя, который мог выйти один на один с вратарем.

    «Если Араухо сфолил на нем, наверное, это красная карточка. Я не видел повтор, поэтому мне трудно сказать.

    В такие важные моменты ты должен быть уверен, что сыграешь в мяч. Я не знаю, коснулся он мяча или нет, но если уверенности в этом нет, то нужно держаться подальше.

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    • Я бы предпочел пропустить гол, дать нападающему выйти один на один. Пусть наш вратарь попробует спасти нас или даже пропустит гол, потому что остаться в меньшинстве и получить красную карточку так рано — это просто убьет игру.

    Я расстроен. Мы были в очень хорошем положении. Не только после первого матча, но и после нашего первого гола. Все было в наших руках, и мы просто отдали все "ПСЖ" самым простым способом. Это разочаровывает больше всего», — приводит слова Гюндогана CBS Sports Golazo.

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