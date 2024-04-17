Гюндоган: «Барса» просто отдала все «ПСЖ» самым простым способом

Полузащитник «Барселоны»высказался по поводу удаленияв ответном матче с(1:4) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Араухо получил красную карточку в первом тайме после нарушения правил против Брэдли Барколя, который мог выйти один на один с вратарем.

«Если Араухо сфолил на нем, наверное, это красная карточка. Я не видел повтор, поэтому мне трудно сказать.

В такие важные моменты ты должен быть уверен, что сыграешь в мяч. Я не знаю, коснулся он мяча или нет, но если уверенности в этом нет, то нужно держаться подальше.

Я бы предпочел пропустить гол, дать нападающему выйти один на один. Пусть наш вратарь попробует спасти нас или даже пропустит гол, потому что остаться в меньшинстве и получить красную карточку так рано — это просто убьет игру.

Я расстроен. Мы были в очень хорошем положении. Не только после первого матча, но и после нашего первого гола. Все было в наших руках, и мы просто отдали все "ПСЖ" самым простым способом. Это разочаровывает больше всего», — приводит слова Гюндогана CBS Sports Golazo.