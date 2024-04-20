«Майами» и «Нью-Орлеан» вышли в плей-офф НБА

В одном из матчей «Майами Хит» разгромили «Чикаго Буллз» со счетом 112:91 и вышли в основную сетку плей-офф.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Тайлер Хирро, оформивший дабл-дабл: 24 очка и 10 подборов.
Соперником «Хит» в первом раунде плей-офф станет «Бостон Селтикс».
В еще одной игре «Нью-Орлеан» обыграл «Сакраменто» с результатом 105:98.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. На его счету 35 очков.
«Пеликанс» пробились в плей-офф, где в первом раунде сыграют с «Оклахомой».
«Майами» — «Чикаго» — 112:91 (34:17, 13:20, 35:23, 30:31)
«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 105:98 (22:24, 32:21, 29:29, 22:24)