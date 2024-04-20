Определились все пары плей-офф НБА

После сегодняшних ночных матчей в НБА стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф сильнейшей баскетбольной лиги в мире.

Запад: «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Далласа Маверикс»

«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз»

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Восток: «Бостон Селтикс» — «Майами Хит»

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик»

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс»

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс»

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом НБА стал «Денвер Наггетс», который победил в пяти матчах «Майами Хит» со счетом 4:1. Для «Наггетс» титул стал первым в истории клуба