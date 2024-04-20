Определились все пары плей-офф НБА

«Денвер Наггетс» будет защищать чемпионский титул Фото: globallookpress.com
Запад:
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс»
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Далласа Маверикс»
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз»
- «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
Восток:
- «Бостон Селтикс» — «Майами Хит»
- «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик»
- «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс»
- «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс»
Напомним, в прошлом сезоне чемпионом НБА стал «Денвер Наггетс», который победил в пяти матчах «Майами Хит» со счетом 4:1. Для «Наггетс» титул стал первым в истории клуба