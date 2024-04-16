Лунев рассказал, почему не заиграл в «Байере»

Вратарь «Карабаха»рассказал, почему не смог стать основным голкипером в леверкузенском

Лувнев покинул «Байер» летом 2023 года. В текущем сезоне «фармацевты» выиграли чемпионат Германии.

«Первый момент: я не был готов к требованиям. С детства и в дальнейшем не сталкивался с такими — для меня они в новинку. Это касается игры ногами. Проблемы с техническими моментами. Приходилось наверстывать упущенное. Хотя когда адаптация прошла, многое давалось намного проще.

Второй: назначение Градецки капитаном сразу снизило мои шансы стать первым номером. Перед рождественской паузой у команды была серия неудачных игр, в том числе у Лукаша, но я получил травму. В момент, когда был наиболее близок к основе. Даже наигрывался на тренировках.

Долго не играть — очень тяжело. Особенно когда на протяжении долгого отрезка всегда играл, а матчи пропускал в основном из-за травм. Я понимал, что попадаю на другой уровень, но, как максималисту, хотелось играть всегда.

Поэтому в декабре после игры с "Ференцварошем" я пошел к руководству с вопросом об аренде. Но мне категорично ответили, что видят прогресс, что нужно продолжать тренироваться — и все будет хорошо. Никуда не отпустили. И через пару недель — первая травма.

Важно учитывать, что в другой стране появляются и бытовые вопросы, связанные с адаптацией. Я приехал в период ковидных ограничений — в Германии они были намного жестче, чем в России. Другой язык. Английский у меня был неидеальным: я многое понимал и мог объясниться, но все равно возникали сложности», — приводит слова Лунева Sports.