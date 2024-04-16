ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Бавария»ЛЧ. Вторая серия классики от «Ман Сити» и «Реала», «Атлетико» против «Желтой стены» и непобедимая «Бавария»
  • 11:32
    • РПЛ будет вручать «Приз имени Василия Уткина»
    Все новости спорта

    Лунев рассказал, почему не заиграл в «Байере»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Байер Бундеслига Футбол Германии Карабах
    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, почему не смог стать основным голкипером в леверкузенском «Байере».

    Андрей Лунев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Лунев

    Лувнев покинул «Байер» летом 2023 года. В текущем сезоне «фармацевты» выиграли чемпионат Германии.

    «Первый момент: я не был готов к требованиям. С детства и в дальнейшем не сталкивался с такими — для меня они в новинку. Это касается игры ногами. Проблемы с техническими моментами. Приходилось наверстывать упущенное. Хотя когда адаптация прошла, многое давалось намного проще.

    Второй: назначение Градецки капитаном сразу снизило мои шансы стать первым номером. Перед рождественской паузой у команды была серия неудачных игр, в том числе у Лукаша, но я получил травму. В момент, когда был наиболее близок к основе. Даже наигрывался на тренировках.

    Долго не играть — очень тяжело. Особенно когда на протяжении долгого отрезка всегда играл, а матчи пропускал в основном из-за травм. Я понимал, что попадаю на другой уровень, но, как максималисту, хотелось играть всегда.

  • Одиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке
  • От АПЛ, Серии А и Бундеслиги до Скандинавии, МЛС и Азии
  • 10/04/2024

    • Поэтому в декабре после игры с "Ференцварошем" я пошел к руководству с вопросом об аренде. Но мне категорично ответили, что видят прогресс, что нужно продолжать тренироваться — и все будет хорошо. Никуда не отпустили. И через пару недель — первая травма.

    Важно учитывать, что в другой стране появляются и бытовые вопросы, связанные с адаптацией. Я приехал в период ковидных ограничений — в Германии они были намного жестче, чем в России. Другой язык. Английский у меня был неидеальным: я многое понимал и мог объясниться, но все равно возникали сложности», — приводит слова Лунева Sports.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ПСЖ выбить «Барселону»?
  • «Барселона» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Отыграется ли «Дортмунд» против «Атлетико»?
  • «Боруссия» Д — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • ЦСКА испытает проблемы с «Балтикой»?
  • ЦСКА — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 7.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бавария — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры