Канищев: Увольнение Абаскаля посреди чемпионата показывает слабость клуба

Экс-футболистподелился мыслями перед ответным матчемв рамках 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

«Я думаю, что матч с "Зенитом" будет без шансов для "Спартака". Увольнение Абаскаля посреди чемпионата показывает слабость клуба и команды. Навряд ли "Спартак" сможет как-то очнуться и показать характер после отставки Абаскаля, я не вижу никаких аргументов.

Наоборот, я думаю, у "Спартака" будет поступательное движение вниз. "Зенит" легко разберётся со "Спартаком". Может быть, разгромной победы не будет, но питерцы выиграют матч», — сказал Канищев Чемпионату.

Напомним, что в 1-м матче полуфинала Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Ответная игра состоится 17-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.