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    Канищев: Увольнение Абаскаля посреди чемпионата показывает слабость клуба

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    Экс-футболист Александр Канищев поделился мыслями перед ответным матчем «Зенита» и «Спартака» в рамках 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Я думаю, что матч с "Зенитом" будет без шансов для "Спартака". Увольнение Абаскаля посреди чемпионата показывает слабость клуба и команды. Навряд ли "Спартак" сможет как-то очнуться и показать характер после отставки Абаскаля, я не вижу никаких аргументов.

    Наоборот, я думаю, у "Спартака" будет поступательное движение вниз. "Зенит" легко разберётся со "Спартаком". Может быть, разгромной победы не будет, но питерцы выиграют матч», — сказал Канищев Чемпионату.

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    • Напомним, что в 1-м матче полуфинала Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Ответная игра состоится 17-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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