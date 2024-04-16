Гришин: Армейцы должны проходить «Балтику»

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ между армейцами и

«ЦСКА сейчас борется за тройку в чемпионате, но там все команды рядом. Также армейцы борются за Кубок. В прошлом сезоне команде удалось выиграть этот трофей, поэтому ЦСКА бросит все силы для того, чтобы выиграть Кубок России. Раньше говорили, что Кубок — это самый быстрый трофей, надо было сыграть малое количество матчей.

ЦСКА играет дома, поэтому команде нужно выдержать минимальное преимущество, и армейцы должны проходить "Балтику". Сегодня ЦСКА надо показать и доказать, что команда сильнее и просто пройти дальше. Объективно, "Балтика" — это не "Зенит" и не "Динамо". Тем более на домашний стадион придёт много болельщиков без Fan ID, как на матч с "Ростовом".

По составу и качеству игры ЦСКА превосходит "Балтику" во всех компонентах. Конечно, "Балтика" обыграла "Ахмат" со счётом 7:1, но это один матч, и он ничего не показывает. В матче с ЦСКА мы посмотрим, что из себя представляет Балтика», — сказал Гришин Чемпионату.

Напомним, что 1-й матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 1:0. Ответная игра состоится сегодня, 16-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.