ЦСКА на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой» в рамках ответного матча полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

ЦСКА

ЦСКА в этом сезоне защищает титул обладателя Кубка России. В прошлом году московский клуб обыграл «Краснодар» в Суперфинале и в восьмой раз в истории стал победителем этого турнира.

Подопечные Владимира Федотова стали первыми в своей группе текущего розыгрыша Кубка России, опередив в таблице «Оренбург» в решающем очном матче. В четвертьфинале ЦСКА играл против «Ростова» и прошел дальше по сумме двух встреч (1:1 в гостях и 2:0 дома).

«Красно-синие» идут на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В крайнем туре РПЛ ЦСКА ушел от поражения в матче с «Локомотивом», отыгравшись со счета 1:3 — ничья 3:3.

«Балтика»

«Балтика» продолжает радовать своих болельщиков успехами в Кубке России. Команда добралась уже до полуфинала по Пути РПЛ и еще сохраняет шансы на продолжение борьбы.

На групповом этапе текущего розыгрыша турнира калининградцы набрали 12 очков в 6-ти матчах и вышли в четвертьфинал со второй позиции, оставив позади себя «Ахмат» и «Крылья Советов». Первым в этом квартете стал «Зенит» из Санкт-Петербурга (14 очков).

В четвертьфинале подопечные Сергея Игнашевича прошли «Локомотив». Оба матча завершились вничью (2:2 в Калининграде и 1:1 в Москве), а в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась «Балтике».

А вот в чемпионате России дела у калининградского клуба складываются не лучшим образом. «Балтика» находится в зоне стыковых матчей, набрав 20 очков в 23-х матчах. В крайнем туре РПЛ коллектив Сергея Игнашевича с неприличным счетом разгромил на выезде «Ахмат» — 7:1.

Личные встречи

В первом матче полуфинала ЦСКА добился минимальной победы над «Балтикой» благодаря голу Давилы — 1:0. Всего в 6-ти очных встречах московский клуб праздновал успех 5 раз и однажды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Балтика» с коэффициентом 1.80.