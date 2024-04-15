Райс: Очень обидно, потому что в первом тайме у нас были шансы убить игру

Полузащитникподвел итог матча против(0:2).

«Это очень обидно, потому что в первом тайме у нас были шансы убить игру. Пусть они попали в перекладину в конце тайма, но у нас было два-три момента до этого. Когда ты не используешь свои моменты против таких качественных команд, как "Вилла", это может обернуться против тебя во втором тайме, что и произошло.

Это Премьер-лига, именно поэтому нужно сохранять концентрацию все 100 минут. Во втором тайме мы уже не имели столько пространства, как в первом, они никуда не торопились и доставляли нам много проблем.

В конце концов, они забили два гола и полностью уничтожили нас. В футболе случаются такие дни. Нужно закатать рукава и идти дальше», — цитирует Райса BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице и отстает на два очка от лидирующего «Манчестер Сити».