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    Райс: Очень обидно, потому что в первом тайме у нас были шансы убить игру

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    Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс подвел итог матча против «Астон Виллы» (0:2).

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    «Это очень обидно, потому что в первом тайме у нас были шансы убить игру. Пусть они попали в перекладину в конце тайма, но у нас было два-три момента до этого. Когда ты не используешь свои моменты против таких качественных команд, как "Вилла", это может обернуться против тебя во втором тайме, что и произошло.

    Это Премьер-лига, именно поэтому нужно сохранять концентрацию все 100 минут. Во втором тайме мы уже не имели столько пространства, как в первом, они никуда не торопились и доставляли нам много проблем.

    В конце концов, они забили два гола и полностью уничтожили нас. В футболе случаются такие дни. Нужно закатать рукава и идти дальше», — цитирует Райса BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице и отстает на два очка от лидирующего «Манчестер Сити».

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