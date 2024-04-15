Клаудиньо о предстоящем матче со «Спартаком»: Нас устроит только победа

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча сов рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России.

«Мы никогда не выходим на поле с мыслями о том, чтобы сыграть вничью или достичь какого-то удобного результата. "Зенит" всегда выходит на поле с главной и единственной задачей — победить.

Этот случай не будет исключением, мы совершенно точно будем играть только на победу. Только такой результат нас устроит», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

Напомним, что 1-я игра полуфинала Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

Ответная игра состоится 17-го апреля в 19:30 мск.