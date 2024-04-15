РПЛ. «Зенит» выиграл в главном поединке сезона

Российская Премьер-лига выходит на финишную прямую, до окончания сезона командам осталось провести по 7 матчей. В главном сражении 24 тура сошлись лидеры россйского первенства «Зенит» и «Краснодар». Для московских клубов игровой день прошёл со знаком минус. «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» на четверых набрали всего 2 очка из 12 возможных.

Изменения в турнирной таблице

«Спартак» не смог набрать очков в матче 24 тура чемпионата России, в итоге «красно-белые» опустились на 7 место, пропустив вперёд себя «Крылья Советов», который расположился на 6 строчке.

Поменялись местами в турнирной таблице «Ростов» и «Рубин», которые на данный момент занимают 8 и 9 места соответственно.

Календарь и таблица РПЛ

Две позиции в РПЛ потерял «Ахмат», который с 13-й строчки свалился на 15-ю. Выше поднялись «Урал» (13 место) и «Балтика» (14 место).

Центральный матч тура

«Зенит» vs «Краснодар», главный матч тура, а возможно и всего сезона. Клуб из Санкт-Петербурга принимал южан на своей арене. «Зенит» добился волевой победы над соперником.

В самом начале поединка, а именно на 16-й минуте счёт в матче открыл Лукас Оласаи вывел вперёд «Краснодара». Во втором тайме активизировалсь футболисты «Зенита». На 47-й минуте матча Матео Кассьерра сравнял счет, а к 63-й минуте «лазурные» забили победный мяч, благодаря усилиям Артура.

Таким образом «Зенит» закрепился на вершине турнирной таблице, набрав 47 очков. «Краснодар», в свою очередь осталая на 2 месте с активом 43 балла.

Топ-клубы

Третье поражение подряд в российском чемпионате потерпел «Динамо». В рамках минувшего игрового дня «динамовцы» на выезде проиграли «Уралу» (1:2). На данный момент команда занимает 3 место в таблице, набрав 38 очков.

В 24 туре футбольное шоу устроили «Локомотив» и ЦСКА, которые забили на двоих 6 голов. Счёт в поединке открыли «железнодоржники» на 44-й минуте, отличился Илья Самошников.

«Локомотив» — «Краснодар» globallookpress.com

В самом начале второго тайма Тамерлан Мусаев восстановил равновесие на табло.

Однако равный счёт сохранился недолго, «Локомотив» вышел вперёд после того как голами отметились Максим Глушенков и Лукас Фасон.

За 11 минут до финального свистка «армейцы» активизировались и смогли уйти от поражения. Сначала Антон Заболотный отквитал один мяч на 79-й минуте, а затем Илья Агапов сравнял счет на 86-й минуте.

В итоге ЦСКА и «Локомотив» набрали по 37 очков и расположились на 4 и 5 местах соответственно.

«Спартак» — ЦСКА globallookpress.com

«Спартак» потерял одну строчку в чемпионате России, уступив с минимальным счётом аутсайдеру лиги «Сочи» (0:1). Это фиаско лишило «красно-белых» 6 места в таблице.

Тур №25

Матчи следующего тура российского чемпионата пройдут с 19 по 21 апреля.

В воскресенье, 21 апреля свой поединок проведёт лидер РПЛ — «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга примет на своём поле «Оренбург».

Откроет программу игрового дня поединок между «Краснодаром» и «Факелом», который состоится в пятницу, 19 апреля.

В 25 туре «Локомотив» и «Спартак» отравятся на выездные встречи против «Рубина» и «Ростова» соответственно, ЦСКА примет «Ахмат».