начнут матч в 15:30 в украинской Премьер-лиге, 15.04.2024.

Последний матч: «Верес» — «Черкасы» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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