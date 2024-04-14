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    Эмери: Сегодняшняя игра была образцовой, прежде всего, в обороне

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе команды в матче с «Астон Виллой» (2:0).

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Перед игрой мы были очень мотивированы. Матч был очень трудным, и мы должны были быть хорошо организованы в обороне. Мы хотели быть сильными и сосредоточенно играть в обороне, как в первом тайме. Мы старались провести стабильно все 90 минут и дождаться момента, чтобы взять игру под контроль.

    В первом тайме было сложнее, но мы пытались доминировать с мячом. Мы делали это меньше, чем во втором тайме. После перерыва мы отлично боролись. Мы не были стабильны в каждом матче, как мне бы хотелось. Но сегодня мы были великолепны.

    Сегодняшняя игра была образцовой, прежде всего, в обороне. Мы старались действовать компактно. Это была более или менее первая идея, которая пришла нам в голову. Сначала это было похоже на попытку выиграть время с мячом. Во втором тайме мы действовали лучше и навязали свою игру», — цитирует Эмери ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Вулверхэмптону», а «Астон Вилла» примет «Борнмут».

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