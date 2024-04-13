«Сочи» и «Спартак» назвали стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
Команды рассудит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.
Стартовые составы
«Сочи»: Заболотный, Заика, Дркушич, Марсело, Аттият-Аллах, Юсупов, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.
«Спартак»: Максименко, Классен, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зиньковский, Бонгонда, Соболев, Угальде.
Прогноз на матч между «Сочи» и «Спартаком» доступен по ссылке.
«Сочи» находится на последней, 16-й строчке в таблице РПЛ, набрав 15 очков в 22 проведенных матчах.
«Спартак» располагается на 6-м месте с 35 очками после аналогичного количества игр.